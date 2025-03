Luksemburg w żałobie. Zmarł książę Fryderyk

Jak przekazano w treści komunikatu, 28 lutego, kiedy przypada Dzień Chorób Rzadkich, Fryderyk zaprosił do swojego pokoju członków najbliższej rodziny, aby "porozmawiali z nimi po raz ostatni". "Fryderyk znalazł w sobie siłę i odwagę, by pożegnać się z każdym z nas po kolei" - poinformował jego ojciec, dodając, że zdołał on jeszcze na koniec rozbawić zgromadzonych.