Nie żyje Marcin Wicha. Miał 53 lata

Jego twórczość była doceniana zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2017 r. otrzymał Paszport "Polityki" w kategorii literatura , co potwierdziło jego pozycję w świecie literackim.

Kolejna książka Wichy, "Kierunek zwiedzania", również zdobyła uznanie krytyków, przynosząc mu nominację do Nagrody Literackiej "Nike" w 2022 r. oraz Nagrodę im. Andrzeja Siemka. Jego twórczość łączyła różne media i formy wyrazu, co czyniło go artystą nieustannie poszukującym nowych dróg wyrazu i eksplorującym istotę ludzkiej egzystencji.