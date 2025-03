Francja krytykuje decyzję USA. "Umacnia agresora"

Decyzja Stanów Zjednoczonych o zamrożeniu pomocy dla Ukrainy spotkała się z krytyką ze strony Francji. - Jeśli chce się pokoju, to czy decyzja o zawieszeniu dostaw broni Ukrainie wzmacnia pokój, czy też go oddala? Oddala go, bo umacnia agresora, którym jest Rosja – oświadczył Benjamin Haddad, sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ Francji, na antenie telewizji France 2.