Zaskakująca opinia Le Pen. Skrytykowała decyzję Trumpa

Liderka francuskiej skrajnej prawicy, Marine Le Pen, wyraziła swoje niezadowolenie z decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. - Brutalność tej decyzji jest godna potępienia. To jest bardzo okrutne dla żołnierzy ukraińskich, którzy z patriotyzmem bronią swego kraju - powiedziała Le Pen w rozmowie z "Le Figaro".

Le Pen podkreśliła, że choć nikt nie może zmusić Stanów Zjednoczonych do kontynuowania wsparcia, to jednak można krytykować sposób, w jaki decyzja została podjęta. - Ukrainie nie pozostawiono rozsądnego czasu, by dokonała zwrotu - dodała.