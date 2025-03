Kij dla Zełenskiego, marchewka Putinowi. Ostre słowa b. ambasadora USA

Były ambasador USA w Rosji: To pokaz słabości

W jego opinii, podejście Trumpa do negocjacji z Rosją jest pozbawione sensu, ponieważ ustępstwa wobec Kremla prowadzą jedynie do dalszych żądań. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu współpracy z rosyjską administracją i samym Putinem, McFaul ostrzegł w komentarzu dla portalu US News: "Jeśli pójdziesz z nimi (Kremlem) na ustępstwa, to zabiorą je i poproszą o więcej".