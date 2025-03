Zdaniem ukraińskich urzędników istnieją trzy główne przeszkody w przeprowadzeniu nowych wyborów. Serhij Dubowyk, zastępca szefa ukraińskiej komisji wyborczej, wskazuje, że jedynie trzy czwarte lokali wyborczych jest obecnie dostępnych, a przygotowania do wyborów zgodnych z międzynarodowymi standardami zajmą sześć miesięcy. Dodatkowo konstytucja Ukrainy wymaga, by po ustąpieniu prezydenta jego obowiązki przejął przewodniczący parlamentu.

W Ukrainie obowiązuje stan wojenny, który uniemożliwia przeprowadzenie wyborów do czasu jego zniesienia. Oznacza to, że niezbędne jest trwałe zawieszenie broni lub zawarcie pokoju. Zainteresowanie przyszłością Zełenskiego wzrosło po sugestiach doradców Trumpa, że może on nie być liderem, którego potrzebuje Ukraina.