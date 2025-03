Po awanturze w USA. Zaskakująca zmiana w sondażach dla Zełenskiego

Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę Gradus Research pokazuje, że 30 proc. Ukraińców zagłosowałoby na Wołodymyra Zełenskiego, gdyby wybory prezydenckie odbyły się teraz. To wzrost o 8 punktów procentowych w porównaniu do lutego, kiedy to 22 proc. respondentów deklarowało poparcie dla obecnego prezydenta Ukrainy.