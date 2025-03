Kolejki do przychodni w końcu znikną? Dziś wchodzi nowe prawo

Kolejki do przychodni, które przez lata były zmorą pacjentów, mogą w końcu zacząć się skracać. Nowe przepisy mają na celu usprawnienie systemu opieki zdrowotnej i zapewnienie szybszego dostępu do specjalistów. Czy rzeczywiście uda się rozwiązać problem długiego czekania na wizyty?

Nowelizacja dotyczy zakresu informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców oraz sposobu ich rejestrowania i przekazywania podmiotom finansującym świadczenia ze środków publicznych. Nowe przepisy obejmują rejestrację do przychodni i specjalistów, a harmonogramy przyjęć będą prowadzone w centralnej aplikacji AP KOLCE, udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aplikacja AP KOLCE ma zapewnić NFZ dostęp do aktualnych danych dotyczących czasów oczekiwania do lekarzy specjalistów oraz liczby osób oczekujących w skali kraju. Dzięki temu możliwe będzie bieżące monitorowanie prawidłowości prowadzenia list oczekujących, szczegółowe analizy czasów oczekiwania oraz eliminowanie przypadków wielokrotnych zapisów tej samej osoby na to samo świadczenie.