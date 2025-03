Ostatki 2025. Kiedy wypada oficjalne zakończenie karnawału?

Karnawał 2025 dobiega końca, a ostatki są idealnym podsumowaniem tego wyjątkowego czasu pełnego radości, tańca i świętowania. Na całym świecie karnawałowe uroczystości zakończyły się hucznymi imprezami. To był wyjątkowy okres, który przyciągnął tłumy do najsłynniejszych miejsc karnawałowych na świecie.

W Wenecji, karnawał kończy się dziś. Miał on zupełnie inny, lecz równie wyjątkowy charakter. Eleganckie maski, balowe suknie i pełne tajemnicy maskarady sprawiły, że miasto stało się miejscem, gdzie historia spotykała się z magią. Wenecka tradycja balów kostiumowych nadal żyje, przyciągając uczestników z całego świata, którzy przenosili się w czasie, by poczuć się jak postacie z dawnych lat.

Teraz wiele osób kieruje uwagę na przygotowanie się do głębszej duchowej refleksji i dbanie o zdrowie, wprowadzając do swojej diety lżejsze posiłki. To czas, by zastanowić się nad tym, co po karnawale – zarówno w sensie fizycznym, jak i emocjonalnym.