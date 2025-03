Węgry zabrały głos po decyzji Donalda Trumpa ws. Ukrainy

- Prezydent USA i rząd Węgier podzielają to samo stanowisko - zamiast kontynuować dostawy broni i wojnę, potrzebne jest zawieszenie broni i rozmowy pokojowe tak szybko, jak to możliwe - powiedział rzecznik rządu Viktora Orbana.

Wcześniej premier Węgier Viktor Orban odniósł się do awantury w Białym Domu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim . "Silni ludzie tworzą pokój, słabi ludzie wywołują wojny" - stwierdził Orban.

Wstrzymanie przez USA pomocy wojskowej dla Ukrainy to "najlepszy wkład w sprawę pokoju" - oświadczył we wtorek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że Rosja musi przeanalizować szczegóły decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Biały Dom ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym transportowaną właśnie do tego kraju oraz przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.