"Oczywista prawda". Tusk reaguje po decyzji wobec Ukrainy

"Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej" - skomentował na platformie X polski premier.

" Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina . Jasne?" - dodał Tusk.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński zapowiedział, że obradująca we wtorek Rada Ministrów odniesie się do decyzji prezydenta USA o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy. Podkreślił, że decyzja Donald Trumpa została podjęta bez konsultacji z sojusznikami zarówno w ramach NATO, jak i Grupy Ramstein.

- Zdaniem MSZ jest to decyzja bardzo istotna, a sytuacja jest bardzo poważna - powiedział na briefingu rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak wskazał, decyzja prezydenta USA została podjęta bez konsultacji z sojusznikami w ramach NATO oraz w ramach Grupy Ramstein, która zajmuje się wsparciem walczącej Ukrainy.

Przypomnijmy, że Biały Dom ogłosił w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy - w tym transportowaną właśnie do tego kraju oraz przechowywaną w magazynach w Polsce - "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.