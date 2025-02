W PSL kpią z Hołowni. "Myśli, że zostanie prezydentem"

Choć Szymon Hołownia jest kandydatem na prezydenta z ramienia Trzeciej Drogi, to już na początku kampanii ma mocno pod górkę. Powodem mają być napięcia między politykami PSL a Polską 2050. - Ci z PSL, którzy na co dzień mają kontakt z marszałkiem Szymonem Hołownią, mówią, że on nadal myśli, że zostanie prezydentem - mówi jeden z polityków partii Kosiniaka-Kamysza cytowany przez "Gazetę Wyborczą".