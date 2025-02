"Może Reptilianie?". Wrze w koalicji rządzącej

Na wpis ten zareagował m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Na nic zapowiedzi programów gospodarczych, jeśli zabiera się pieniądze na inwestycje w dostępne mieszkania. Polacy chcą społecznego budownictwa. Obiecaliśmy? To zróbmy to" - napisał.

Na wpis marszałka natomiast zareagowała szefowa klubu Lewicy w Sejmie - Anna-Maria Żukowska, która zaatakowała PSL. "Panie Marszałku, a proszę zdradzić: kto to wszystko uwala? Piszecie strzeliste odezwy na TT, sugerujecie, że jacyś "oni" (Kto? Rząd? Ten, który wspólnie tworzymy? Czy może Reptilianie?) "zabiera się pieniądze". A może byście pogadali ze swoim koalicjantem z 3D? Oboje wiemy, że to oni" - napisała.

Żukowska odpowiedziała także minister Pełczyńskiej. "Kto to zrobił, Pani Minister? Kto to zrobił? To nie jest jakaś forma bezosobowa "tylnymi drzwiami obcięto". Nie ma Pani odwagi cywilnej przyznać, że to Pani wyborczy koalicjant z PSL Krzysztof Paszyk, z którym Pani startowała na listach? Proszę z nim pogadać, a nie pisać na TT" - dodała.