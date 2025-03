Łotwa apeluje. Chcą wstrzymania wiz dla Rosjan

Według danych Komisji Europejskiej, w 2024 r. liczba wiz wydanych Rosjanom, umożliwiających im wjazd do strefy Schengen, wzrosła. W ubiegłym roku wystawiono ponad 565 tys. wiz, co stanowi wzrost o 25 proc. w porównaniu do 2023 r. 90 proc. z tych wiz wydano w celach turystycznych – poinformowało łotewskie ministerstwo spraw wewnętrznych.