Mentzen atakuje Tuska. "W życiu są trzy pewne rzeczy"

Podczas sobotniego spotkania we Wrześni Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, wyraził swoje obawy dotyczące polityki migracyjnej prowadzonej przez Donalda Tuska. Mentzen stwierdził, że "w życiu są trzy pewne rzeczy: śmierć, podatki i to, że Tusk znowu oszuka. W nic mu nie wierzcie" - mówił polityk, odnosząc się do działań szefa rządu.