Atak Państwa Islamskiego w Nigrze: 46 żołnierzy zginęło

W sobotę doszło do tragicznego ataku na nigerską bazę wojskową w Iknewane, przy granicy z Mali. Bojownicy Państwa Islamskiego na Wielkiej Saharze (ISGS) zaatakowali, zabijając co najmniej 46 żołnierzy sił obrony i bezpieczeństwa Nigru - przekazały siły zbrojne Nigru.

W odpowiedzi na atak, junta wojskowa Nigru wysłała do zagrożonego rejonu konwój składający się z ok. 20 pojazdów. Państwo Islamskie na Wielkiej Saharze to lokalna odnoga IS, działająca w zachodnim Nigrze i północno-wschodnim Mali.