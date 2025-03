Taki jest cel Trumpa? "Próba sprawdzenia"

Napięcia między Vance’em a Zełenskim

Jak zauważyła, w Białym Domu panowała niemal jednomyślna irytacja w stosunku do Ukrainy, a także narastały napięcia między wiceprezydentem Vance’em a Zełenskim. - Vance od dłuższego czasu sceptycznie podchodził do wsparcia dla Ukrainy i krytykuje Zełenskiego, a on odpłaca mu tym samym - stwierdziła Haberman.

Czy Donald Trump doprowadzi do spotkania Zełenskiego z Putinem?

USA wstrzymują pomoc Ukrainie

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy , "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.

Mówiąc o swojej własnej roli w kłótni, która zaczęła się od jego włączenia się do rozmowy, Vance twierdził, że chciał "rozładować napięcie". Twierdził też, że przez pierwsze pół godziny spotkania Trump robił co mógł, by być uprzejmy i miły dla Zełenskiego, "nawet gdy Zełenski go drażnił, nawet gdy Zełenski mówił rzeczy, które (Vance) uważał za nieprawdziwe".