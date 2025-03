Barbara Nowacka ciepło o Dudzie. "Wykonuje dobrą robotę"

- Bezpieczeństwo Polski jest dziś najważniejsze, a bezpieczna Polska to Ukraina, która jest silna i która daje odpór Putinowi - powiedziała ministra Barbara Nowacka w odpowiedzi na pytanie o to, czyją stronę wzięła po sytuacji, do której doszło w piątek w Białym Domu, gdzie doszło do awantury.

- Ja jestem zdumiona i obrzydzona działaniami polityków PiS. Wydawałoby się, że to, co wydarzyło się w piątek i to, co w ogóle dzieje się wokół administracji Trumpa, powinno było trochę ostudzić ich entuzjazm do tego typu polityki. Jeżeli zależy im na interesie Polski, to w interesie Polski jest pokój na dobrych dla Ukrainy warunkach. Obrażanie prezydenta Zełenskiego nijak nie służy interesom Polski. Skakanie w czapeczkach "Donald Trump" nijak nie jest w interesie Polski - skomentowała.