USA wstrzymuje pomoc dla Ukrainy. Nawrocki: Zełenski jest winny

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki odniósł się do decyzji Trumpa ws. zamrożenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. - To jest informacja, która jest jednak wynikiem braku wdzięczności prezydenta Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej - powiedział szef IPN. Podkreślił, że to prezydent Ukrainy jest winny tej decyzji.