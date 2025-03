Zatrucia psów w mokotowskim parku. Kilkanaście zwierząt otrutych jednego dnia

W ostatnich dniach doszło do serii zatruć psów na warszawskim Mokotowie, konkretnie w parku przy Mauzoleum-Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich (okolice ul. Żwirki i Wigury). Właściciele czworonogów alarmują, że ich psy po spacerach w tym rejonie zaczęły nagle wykazywać ciężkie objawy neurologiczne, takie jak drgawki, problemy z koordynacją i wymioty​. Łącznie w jedno popołudnie podtrutych zostało kilkanaście psów – wszystkie były wcześniej na spacerze w tym parku​. Sprawa ma poważny charakter i bada ją policja, a mieszkańcy oraz władze apelują o ostrożność i unikanie tego miejsca do czasu wyjaśnienia sprawy​.

Przyczyny zatruć

Wiele wskazuje na to, że przyczyną zatruć jest rozrzucona w parku trutka w formie jedzenia nasączonego chemikaliami. Okoliczne kliniki weterynaryjne (m.in. Elwet) ostrzegają, że nieznany sprawca rozrzuca zmielone kości i kawałki mięsa z dodatkiem toksycznej substancji ​. Substancja ta ma intensywny zapach przypominający aceton lub farbę olejną i jest atrakcyjna dla zwierząt – psy chętnie zjadają podrzucone fragmenty​. W treści prowokowanych wymiotów u chorych psów znajdowano drobne kawałki mięsa i kości nasączone właśnie taką chemiczną substancją​. Oznacza to, że ktoś celowo przygotował i rozmieścił w parku trującą przynętę dla zwierząt.

Liczba poszkodowanych psów

Skala incydentu jest niepokojąca. Według relacji weterynarzy tylko do jednej z klinik na Mokotowie trafiło kilkanaście psów w ciągu jednego popołudnia z objawami ostrego zatrucia​. Podobne przypadki odnotowano też w innych lecznicach (np. Multivet), co oznacza, że łączna liczba poszkodowanych zwierząt może być większa​. Wszystkie zgłoszone psy wcześniej spacerowały w rejonie mauzoleum przy ul. Żwirki i Wigury, co potwierdza wspólną przyczynę​. Na szczęście do tej pory żaden z hospitalizowanych psów nie padł – zwierzęta są pod intensywną opieką weterynaryjną, jednak ich stan jest poważny​. Lekarze podkreślają, że kluczowe będą kolejne doby leczenia, gdyż pewne uszkodzenia (np. nerek czy wątroby) mogą ujawnić się z opóźnieniem po zatruciu​.