Nawrocki: Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki we wtorek odwiedził mieszkańców Kłobucka. Podczas konferencji prasowej został zapytany o ostatnie słowa kandydata na prezydenta z ramienia Konfederacji Sławomira Mentzena. W sobotę podczas spotkania w Bełchatowie Mentzen krytykował politykę rządu wobec obywateli Ukrainy, którzy według niego "zapychają kolejki do lekarzy, dostają refundowane leki". - Turystykę medyczną sobie zorganizowali za nasze pieniądze - stwierdził.

- Rzeczywiście, mam takie sygnały, że obywatele, którzy przybyli tutaj z Ukrainy sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni. Jestem zdania, że Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom . Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie – odparł Nawrocki.

Podczas konferencji szefa IPN-u kilkukrotnie podnoszono temat Sławomira Menztena. Nawrocki powiedział, że liczył na poparcie kandydata Konfederacji w II turze - I mam nadzieję, że mogę liczyć na poparcie Sławomira Mentzena w II turze wyborów , o ile do niej dojdzie, bo zamierzam zwyciężyć w I turze – powiedział.

Błąd Nawrockiego? "Lech Kaczyński przewraca się w grobie"

Kandydat popierany przez PiS zapowiedział również, że gdy zostanie już prezydentem, zaprosi swojego kontrkandydata do współpracy. - Sławomir Mentzen dużo mówi o obniżeniu podatków, jeszcze żadnego nie obniżył. Więc wydaje mi się, że gdy zostanę prezydentem RP, to z chęcią zaproszę Sławomira Mentzena do wspólnego obniżania podatków w Polsce - powiedział szef IPN.