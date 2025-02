Kaczyński zapłacił, Ziobro nie. Wiemy co z karami od komisji ds. Pegasusa

- Zasądzona Jarosławowi Kaczyńskiemu kara grzywny została uiszczona - informuje Wirtualną Polskę wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie Hubert Zaremba. Chodzi o sytuację z połowy marca ubiegłego roku. Kaczyński stawił się wówczas przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zanim jednak doszło do przesłuchania świadka, złożył on niepełne przyrzeczenie.

Prezes PiS argumentował to brakiem zgody premiera na zwolnienie go z tajemnic o klauzuli tajności. - Nie przyrzekam, że powiem wszystko, co wiem, bo po prostu bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić - argumentował Jarosław Kaczyński.

Zapytaliśmy również o decyzję Sądu w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. W ubiegłym tygodniu Sejm wyraził zgodę na uchylenie mu immunitetu i zastosowanie do 30 dni aresztu. Chodzi o zastosowanie - na wniosek komisji śledczej ds. Pegasusa - kary porządkowej za niestawiennictwo na ostatnim, styczniowym posiedzeniu. Komisja ma wystąpić do sądu o areszt dla lidera Suwerennej Polski w najbliższych dniach.

W ubiegłym roku były minister sprawiedliwości w rządzie PiS czterokrotnie nie stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Dwa razy usprawiedliwił swoją nieobecność, przekazując zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, związane z chorobą nowotworową, a dwukrotnie nie stawił się przed komisją i nie usprawiedliwił nieobecności, w związku z czym komisja zwróciła się do sądu o ukaranie go.

"Posłowie podszywający się pod nieistniejącą komisję poniosą za to odpowiedzialność karną - to kwestia czasu. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie wiedzieli" - pisał Ziobro na platformie X (dawniej Twitter -red.)

31 stycznia sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa planowała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę. Była to piąta próba przesłuchania go. W tym celu warszawski sąd okręgowy wyraził zgodę na zatrzymanie Ziobry, aby ten został doprowadzony na posiedzenie komisji. Policja zatrzymała go po godz. 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w siedzibie Telewizji Republika.