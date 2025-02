Ziobro trafi do aresztu? Komisja zdecydowała

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych w niejawnym głosowaniu zdecydowała, że przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na zastosowanie wobec niego aresztu do 30 dni.

Wniosek skierowała za pośrednictwem Prokuratora Generalnego sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, by doprowadzić do przesłuchania b. ministra sprawiedliwości.

W dniu ostatnich obrad, które odbyły się 31 stycznia, od samego rana policjanci próbowali zrealizować wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie nakaz zatrzymania i doprowadzenia go przed komisję. Ziobro w tym czasie udzielał wywiadu w TV Republika. Funkcjonariusze w końcu zatrzymali go i doprowadzili do budynku Sejmu, ale posiedzenie komisji zostało zakończone, zanim poseł PiS tam dotarł.