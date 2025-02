Brawurowy napad w Warszawie. Przez dziurę dostali się do sejfu

W nocy z czwartku na piątek w Warszawie miało miejsce nietypowe włamanie do kantoru przy ulicy Tamka. Sprawcy dostali się do środka przez otwór, który wycięli w suficie piwnicy. Ich łupem padło niemal 100 tys. zł.

Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu potwierdził, że doszło do przestępstwa o charakterze kryminalnym. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do kradzieży mienia. Czynności w toku - poinformował Pacyniak.

Złodzieje, wykorzystując nietypową metodę, włamali się do kantoru przez piwnicę, co umożliwiło im zrobienie dziury w jej suficie. Obecnie trwa intensywna obława policyjna mająca na celu schwytanie sprawców tego zuchwałego przestępstwa.

Policja prowadzi dochodzenie, aby ustalić tożsamość złodziei oraz odzyskać skradzione pieniądze. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się z wszelkimi informacjami, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Włamanie do kantoru przy ulicy Tamka to kolejny przypadek, który pokazuje, jak kreatywni potrafią być przestępcy w dążeniu do osiągnięcia swojego celu.