Zuchwały napad w Kobyłce. Trwają poszukiwania sprawców

13 lutego w Kobyłce, w powiecie wołomińskim, doszło do zuchwałego napadu na dom małżeństwa. Czterech zamaskowanych mężczyzn, podając się za funkcjonariuszy CBŚP, wtargnęło do środka. Napastnicy spryskali psy gazem pieprzowym, a następnie zakuli w kajdanki i zakneblowali domowników. Złodzieje ukradli kosztowności, w tym złoto, zegarki i gotówkę. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że ukradli 200 tys. zł w gotówce i kosztowności warte ok. 300 tys. zł.