"Pozytywne dyskusje". Generał mówi inaczej niż Trump

Słowa Keitha Kellogga stoją w sprzeczności z tym, co o ukraińskim przywódcy w ostatnich dniach mówił Donald Trump. Gospodarz Białego Domu krytykował Wołodymyra Zełenskiego i nazwał go nawet "dyktatorem bez wyborów". Wszystko przez to, że w Ukrainie w 2024 roku nie odbyły się wybory prezydenckie. Wynika to jednak z faktu, że tamtejsza konstytucja zabrania ich przeprowadzania w czasie wojny.