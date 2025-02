Zwrot ws. umowy Ukraina-USA? "Zobaczycie w krótkim czasie"

Zapowiedź Waltza odnosi się do umowy dającej dostęp Stanom Zjednoczonym do ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, co jest jednym z kluczowych żądań Waszyngtonu w ramach jakiegokolwiek porozumienia pokojowego.

- Najważniejsze jest to, że prezydent Zełenski podpisze tę umowę, a zobaczycie to w bardzo krótkim czasie - stwierdził Waltz. - I to jest dobre dla Ukrainy. Co lepszego możne być dla Kijowa niż być partnerem gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi? - dodał główny doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego na marginesie konferencji CPAC - czyli szczytu konserwatystów.