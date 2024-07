Kara grzywny dla Kaczyńskiego. Jest ruch Sądu Apelacyjnego

Prezes PiS przed komisją ds. Pegasusa

Kaczyński stawił się przed komisją śledczą ds. Pegasusa w marcu br. Zanim jednak doszło do przesłuchania świadka, złożył on niepełne przyrzeczenie, pomijając słowa "niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome". Prezes PiS argumentował to brakiem zgody premiera na zwolnienie go z tajemnic o klauzuli tajności. W konsekwencji, komisja przegłosowała wniosek do sądu o ukaranie świadka.