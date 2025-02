Tusk opublikował nagranie. Piszą o tym greckie media

We wtorek premier Donald Tusk opublikował na platformie X krótkie nagranie , na którym stoi z kulami i ortezą. Jak wyjaśnił, to efekt wypadku, jakiego doznał w weekend.

Zdarzenie to szybko zostało zrelacjonowane nie tylko w polskich, ale także między innymi w greckich mediach. Na portalu gazety Proto Thema pojawiło się nagranie z mediów społecznościowych Tuska i podpis, w którym można było przeczytać, że " premier Polski Donald Tusk miał pecha doznać uszkodzenia nogi podczas jazdy na nartach z wnukami, o czym poinformował we wpisie na platformie X".

- To miał być wymarzony weekend, planowałem go od pół roku - zaczął, dodając: - Dwa dni z wnuczkami na nartach - miałem je uczyć. Wnuczki na stoku powiedziały: "pokaż, dziadek, jak jeździsz". No to pokazałem - przekazał.