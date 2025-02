Tusk uderza w czuły punkt PiS. "Cztery razy więcej niż teraz"

PiS chce, aby Sejm zajął się polityką migracyjną na dodatkowym posiedzeniu. Partia chce, by rząd jednostronnie wypowiedział pakt migracyjny . Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak stwierdził, że posłowie, którzy nie poprą tej uchwały, zgadzają się na przyjmowanie nielegalnych migrantów z Niemiec . PiS zbiera także podpisy pod referendum w tej sprawie.

Kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki podał, że w 2023 r. do Unii Europejskiej napłynęło 1,3 mln nielegalnych migrantów . Według niego, w krajach takich jak Belgia, Austria, Niemcy i Francja wzrosły wskaźniki przestępstw dokonywanych przez nielegalnych migrantów.

Parlament Europejski informuje natomiast że w 2023 r. nielegalnie do UE wjechało ok. 385 tys. osób, co stanowi niewielki ułamek wszystkich migrantów.