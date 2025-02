Sytuacja w Niemczech po wyborach. "Czuje krew, szczerzy zęby"

- Bez pełnego podliczenia głosów trudno komentować te wyniki. Nie wiemy, czy BSW i FDP wejdą do Bundestagu, a to może znacząco wpłynąć na arytmetykę wyborczą - zaznaczył dr. Andrzejewski.

- Natomiast mam takie wrażenie, że jest trochę zawód zarówno u CDU/CSU jak i AfD, które podwoiło swój wynik z ostatnich wyborów. Mogą się cieszyć, ale to zwycięstwo jest jakby łyżką dziegciu w tej beczce zwycięskiego miodu. Przynajmniej jeżeli patrzeć tylko na wyniki exit poll. Wynik poniżej 30 proc. dla CDU/CSU i wynik poniżej 20 proc. dla AfD to jest jednak pewna taka psychologiczna bariera, którą każda z tych partii chciała przekroczyć - podkreślił ekspert PAN.

- Nie wiemy, czy dla CDU/CSU wystarczy koalicja z SPD, czy tych mandatów w parlamencie będzie niewystarczająco i będą musieli zaprosić trzeciego: najprawdopodobniej zielonych albo FDP - jeżeli wejdzie - czy liberałów. Jeżeli powstanie trójpartyjna koalicja w Niemczech, to dalej będziemy mieli kontynuację tego, co było wcześniej. Będzie niesterowny rząd, Niemcy będą skupione prawie wyłącznie na sobie, pomimo takich dość szumnych deklaracji Mertza - uważa Andrzejewski.

- Trzy partie nie są w stanie się dogadać i stworzyć umowy koalicyjnej. To jest karuzela i Weidel chciałaby, żeby ten scenariusz się powtórzył w Niemczech, bo słabości partii centralnych, to dla nich to będzie tylko zysk w kolejnych wyborach. Ona to wie, czuje. Czuje krew, więc szczerzy zęby na to. Przecież buńczucznie ogłasza, że w przyszłych wyborach będą mieli zwycięstwo - zauważa Andrzejewski.

- Widać wyborcy obciążyli go za nieudolność rządu. Partia Olafa Scholza traci prawie 10 punktów procentowych. To jest bardzo dużo i co więcej, są już takie sondaże, które pokazują, że to on właśnie osobiście jej zaszkodził. Gdyby był inny kandydat na przykład Borys Pistorius, który jest obecnie najpopularniejszym politykiem w Niemczech, to wynik SPD byłby lepszy - podsumowuje.