Niemiecka prasa o wyborach: AfD zyskuje na popularności

"Sueddeutsche Zeitung" zwraca uwagę na porażkę Olafa Scholza, który do końca kampanii wierzył w możliwość zwycięstwa. "Było to jednak tak prawdopodobne, jakby Scholz mógł nagle dokonać cudownych uzdrowień" - pisze dziennik. Wynik SPD, niższy o niemal 10 proc. w porównaniu do 2021 r., jest powiązany z niepopularnym kanclerzem.