Niemcy wybrali. Są wyniki ze wszystkich komisji

Zieloni zdobyli 11,6 proc. głosów, a Die Linke 8,8 proc., co pozwoliło im wejść do parlamentu. Progu wyborczego nie przekroczyły BSW (4,9 proc.) i FDP (4,3 proc.).

Liderka AfD, Alice Weidel, podkreśliła gotowość do współpracy z innymi ugrupowaniami w celu utworzenia rządu. Ostrzegła, że jeśli CDU zawiąże koalicję z lewicą, może dojść do przedterminowych wyborów. - Jeżeli stanie się to, co przewidujemy, że CDU zawiąże koalicję z lewicą, dokonując fałszerstwa wyborczego, to przyszłe wybory mogą nastąpić bardzo szybko - powiedziała.