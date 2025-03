Tragedia w Egipcie. Zatonęła łódź podwodna z Rosjanami

"Co najmniej sześć osób zginęło w wypadku turystycznej łodzi podwodnej u wybrzeży Hurghady w Egipcie, nad Morzem Czerwonym" - poinformowały miejscowe służby.

To nie pierwszy raz, gdy w Hurghadzie dochodzi do tragedii związanej z łodziami turystycznymi. W listopadzie ubiegłego roku zatonęła łódź Sea Story, co spowodowało śmierć lub zaginięcie 11 osób. "Władze Egiptu oceniły wówczas, że przyczyną tragedii były fale o wysokości sięgającej 4 metrów" - przypomina "Polska Agencja Prasowa".