Przesłuchali Morawieckiego. B. premier uderza w prezesa NIK. "Hotelarz"

Były premier Mateusz Morawiecki był konfrontowany z dowodami oraz zeznaniami innych świadków, w tym Pawła Szopy, założyciela marki Red is Bad.

- Pójdźcie państwo tropem pieniędzy , to może uda wam się odnaleźć tego, kto jest prawdziwym beneficjentem tej rzeczywiście bardzo dużej afery - stwierdził przed przesłuchaniem Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami.

Rzecznik NIK Marcin Marjański po zakończonym przesłuchaniu potwierdził, że Morawiecki złożył wyjaśnienia i współpracował z kontrolerami. Rzecznik zaznaczył, że do czasu publikacji raportów pokontrolnych nie może ujawniać szczegółowych informacji.

Morawiecki odpowiadał na konkretne pytania i nie kluczył. Rzecznik odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wnioski do prokuratory dotyczą również byłego premiera. - Całe postępowanie jest objęte tajemnicą kontrolerską - powtórzył.

Po przesłuchaniu były szef rządu zamieścił na X wpis, w którym zwrócił się do prezesa NIK. Morawiecki stwierdził w nim, że "Krakowski 'hotelarz', pełniący funkcję prezesa NIK, wezwanie na przesłuchanie ws. GetBack, zamiast na mój adres, wysłał do gazet. Kiedy zorientowano się, że to przesada, oryginał wręczono mi dziś w korytarzu przy Filtrowej (siedziba Izby - red.)".