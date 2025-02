Paweł S. na wolności. Prokuratura zabrała głos

W piątek przed południem podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak zabrał głos w sprawie Pawła S. Dzień wcześniej za pośrednictwem platformy X przekazał on, że twórca marki Red is Bad wyszedł z aresztu.

Jak dodał, "decyzja była uzasadniona faktem, iż co prawda nadal istnieją przesłanki do stosowania środków zapobiegawczych, ale nie są one w takim nasileniu, aby trzeba było kontynuować stosowanie tymczasowego aresztowania, a więc środka najsurowszego".

Na pytanie o to, czy Paweł S. współpracuje z prokuraturą, prok. Nowak odpowiedział: - Dość konsekwentnie staramy się unikać na razie tej informacji dot. szczegółów wyjaśnień podejrzanego. Rzeczywiście jest tak i to potwierdzamy, że Paweł S. składa obszerne wyjaśnienia, z tego też powodu te czynności z nim były wielokrotne.

- Nie do końca. Nadal stosujemy środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Przesłanki do stosowania tych środków wolnościowych i środka w postaci tymczasowego aresztowania są w zasadzie takie same - duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa - które jest dalej aktualne oraz obawa matactwa, ucieczki, ukrywania się. One są takie same, to jest kwestia natężenia zachodzącej obawy - podsumował.