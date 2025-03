Afera w RARS. TV Republika ujawnia wyjaśnienia Szopy

Okazało się jednak, że nie jest to takie proste. Michał Kuczmierowski i Paweł Szopa wyjechali z Polski. Kuczmierowski został odnaleziony w Londynie - obecnie czeka na decyzję sądu ws. ekstradycji do Polski. Szopę zatrzymano w Dominikanie. 30 października ubiegłego roku przetransportowano go do Polski. Następnego dnia składał już wyjaśnienia w prokuraturze.