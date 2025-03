Morawiecki zabrał głos przed przesłuchaniem

Co musisz wiedzieć?

Były premier Mateusz Morawiecki ma być konfrontowany z dowodami oraz zeznaniami innych świadków, w tym Pawła Szopy, założyciela marki Red is Bad.

- Pójdźcie państwo tropem pieniędzy , to może uda wam się odnaleźć tego, kto jest prawdziwym beneficjentem tej rzeczywiście bardzo dużej afery - stwierdził Morawiecki w rozmowie z dziennikarzami.

- Ten pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany, jego zeznania były w jakiś sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, wypracowane, ponieważ według ustaleń, na które mogę się powołać, o których czytałem, nie było żadnej łapówki, żadnej korupcji - twierdził były premier.

Afera z Red is Bad, Morawiecki ma się tłumaczyć

Mateusz Morawiecki oskarżał Donalda Tuska. - Może dojść do kolejnej tragedii. Już dzisiaj Tusk ma polityczną krew na rękach po tym, co się stało z Barbarą Skrzypek - mówił. - Przetrzymywane są osoby na podstawie wyssanych z palca zeznań i może dojść do tragedii - powtarzał.