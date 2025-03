Śmierć Barbary Skrzypek. Prokuratura pokazała pismo

Prokurator Ewa Wrzosek, która podjęła decyzję o odmowie obecności pełnomocnika, uzasadniła to faktem, że Barbara Skrzypek nie była stroną postępowania, a jedynie świadkiem . W takich przypadkach prokurator ma prawo odmówić udziału pełnomocnika, jeśli uzna, że nie jest to konieczne dla obrony interesów osoby niebędącej stroną. Wrzosek podkreśliła, że każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

"O dopuszczalności przystąpienia pełnomocnika do czynności z udziałem osoby niebędącej stroną każdorazowo decyduje organ prowadzący dany etap postępowania. Do niego bowiem należy ocena, czy obrona interesów osoby, która nie jest stroną, a chce uczestniczyć w danym postępowaniu przez swojego pełnomocnika, wymaga jego udziału" - czytamy w opublikowanym zarządzeniu o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika Skrzypek.