Ziobro szykuje zawiadomienie do prokuratury. Na Tuska i Bodnara

Z analizy wynika, że w protokole nie znalazła się wzmianka o przerwie podczas przesłuchania, co zdaniem Ziobry sprawia, że "protokół nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu przesłuchania, co podważa jego wiarygodność i wskazuje na wysoce prawdopodobną manipulację jego treścią". Ziobro zwraca także uwagę na mające mieć miejsce rozbieżności w relacji biorącego udział w przesłuchaniu Skrzypek mecenasa Jacka Dubois z treścią protokołu.

Stwierdza także, że doszło do nieprawidłowości przy odmowie dopuszczenia pełnomocnika Barbary Skrzypek w przesłuchaniu. Zwraca również m.in. uwagę na zbyt małą objętość protokołu (9 stron) w stosunku do czasu trwania przesłuchania.

"Donald Tusk i Adam Bodnar ponoszą odpowiedzialność za śmieć Barbary Skrzypek. Po powrocie do Polski (obecnie przebywam na leczeniu w Belgii) złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dotyczy to bezprawnego i instrumentalnego wykorzystania prokuratury do zwalczania lidera największej partii opozycyjnej. W mojej ocenie działania te doprowadziły do zaszczucia, a w konsekwencji do śmierci niewinnej osoby" - informuje Zbigniew Ziobro.