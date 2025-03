Ze stadniny do Krajowej Grupy Spożywczej. Polityk PSL zastąpi byłego ministra PiS

Leszek Świętochowski – polityk PSL, a od roku prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim – pokieruje Krajową Grupą Spożywczą – ustaliła Wirtualna Polska. Zastąpi Marka Zagórskiego, polityka PiS, byłego ministra cyfryzacji. Do zarządu trafi również Olga Adamkiewicz. To była szefowa poprzedniej kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, która podkreśla, że od 2020 roku nie miała z nim kontaktu. Zmiany budzą emocje w spółce.

Krajowa Grupa Spożywcza w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski potwierdziła zmiany we władzach spółki. Rada Nadzorcza 25 marca 2025 roku podjęła uchwały w sprawie powołania Leszka Świętochowskiego, Olgi Adamkiewicz i Tomasza Olenderka na stanowiska członków zarządu Krajowej Grupy Spożywczej na nową X kadencję. Biuro prasowe potwierdziło również, że Leszek Świętochowski będzie nowym pełniącym obowiązki prezesa Krajowej Grupy Spożywczej do dnia powołania prezesa zarządu – czytamy w przekazanej odpowiedzi.

To oznacza, że Leszek Świętochowski – obecnie prezes stadniny w Janowie Podlaskim i polityk PSL – zastąpi Marka Zagórskiego, byłego posła PiS i ministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego. Trwanie Zagórskiego do końca kadencji budziło emocje wewnątrz koalicji rządzącej. Naczelny Sąd Administracyjny w marcu 2024 roku podtrzymał wcześniejszy wyrok, który uznał, że Zagórski jako minister cyfryzacji nie miał podstawy do przekazania Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL w związku z organizacją wyborów kopertowych.

Emocje wewnątrz spółki budzą również nowe nominacje. Nasze źródła zmiany określają jako "partyjne", "z politycznego nadania" i twierdzą, że współce dochodzi do tarć. Nasi rozmówcy zwracają uwagę, że Olga Adamkiewicz w 2020 roku była szefową prezydenckiej kampanii Szymona Hołowni. W rozmowie z WP Adamkiewicz podkreśla, że nie miała kontaktu z liderem Polski2050 od lipca 2020 roku i nie należy do żadnej partii. Z kolei Leszek Świętochowski w WP przyznaje, że ma legitymację PSL, ale ma również odpowiednie doświadczenie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Polacy mają prawo wiedzieć". Sztab Nawrockiego atakuje Trzaskowskiego

Świętochowski: "Każdy ma poglądy. Mam doświadczenie"

Leszek Świętochowski w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla, że ma legitymację PSL, ale nie ma sobie nic do zarzucenia. - Każdy ma jakieś poglądy polityczne. Nie pełnię żadnych funkcji w strukturach partii, które ograniczałyby mnie w działalności spółek. Ostatnia moja funkcja polityczna to bycie posłem, które zakończyłem w 2005 roku. Od tego czasu ukończyłem studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami w SGGW, skończyłem kurs członka rad nadzorczych i zdałem egzamin, a nie zdobyłem uprawnienia poprzez zrobienie MBA.

Nowy szef Krajowej Grupy Spożywczej tłumaczy też, że już w ubiegłym roku aplikował na stanowisko członka zarządu Krajowej Grupy Spożywczej do spraw korporacyjnych, ale wówczas nie uzyskał akceptacji. Dodał, że w międzyczasie dostał propozycję kierowania stadniną w Janowie Podlaskim, choć od początku uprzedzał, że jego rola była tymczasowa, a on przygotowywał się, by kolejny raz aplikować do Krajowej Grupy Spożywczej. W rozmowie z naszym dziennikarzem potwierdza, że w poniedziałek ma pożegnać się ze stadniną w Janowie Podlaskim.

- W stadninie uregulowałem sprawy ekonomiczne, zrobiłem audyt energetyczny, złożyłem wniosek o lokalizację i budowę biogazowni, wybudowaliśmy budynek inwentarski, dbając o dobrostan krów. Za kilka dni zakończy się remont zabytkowej stajni zegarowej, gdzie będzie gabinet weterynaryjny. Uporządkowałem też relacje międzyludzkie, bo w stadninie były wielkie konflikty międzyludzkie. Wiele spółek, które wchodzą w skład Krajowej Grupy Spożywczej w przeszłości nadzorowałem jak byłem prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych. Mam wiedzę i doświadczenie, które pozwalały mi wziąć udział w konkursie – mówi Świętochowski.

Adamkiewicz: "Nominacja nie ma związku z rolą w sztabie Hołowni"

Olga Adamkiewicz w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski o to, czy jej nominacja ma związek z tym, że była szefową poprzedniej kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni zaznaczyła, że od lipca 2020 roku nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów. Dodała, że nominacja "jest wynikiem otwartego procesu rekrutacyjnego, który miał charakter rynkowy i opierał się na doświadczeniu oraz kompetencjach kandydatów".

"Nie jestem i nigdy nie byłam powiązana z żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie należę do żadnej partii politycznej. Moje jedyne doświadczenie zawodowe w obszarze polityki dotyczyło pracy przy kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni w 2020 roku, gdzie odpowiadałam za komunikację. Był to projekt o charakterze zawodowym, realizowany w ramach mojej ścieżki eksperckiej w obszarze komunikacji i strategii" – napisała w odpowiedzi WP.

"Od lat angażuję się w projekty społeczne o dużym zasięgu, m.in. jako szefowa komunikacji kampanii "Kobiety na Wybory" – największej profrekwencyjnej inicjatywy w wyborach parlamentarnych 2023, która dotarła do 34 procent głosujących kobiet. Obecnie współtworzę kampanię "We did it in Poland" ("Zrobiliśmy to w Polsce"), promującą polskie innowacje na arenie międzynarodowej. Wszystkie te działania miały charakter niezależny i apolityczny – podobnie jak moja ścieżka zawodowa, która opiera się na ponad 20-letnim doświadczeniu w zarządzaniu firmami z sektora e-commerce, retail i FMCG" – napisała.

Adamkiewicz twierdzi też, że ma wymagane na tym stanowisku doświadczenie i znajomość funkcjonowania sektora rolno-spożywczego – zarówno w Polsce, jak i na rynkach europejskich. "W latach 2013–2017 pełniłam funkcję Dyrektorki Marketingu i Marek Własnych w Drogeriach Hebe, należących do grupy kapitałowej Jeronimo Martins – właściciela sieci Biedronka (...)" - napisała zaznaczając, że miała tam "dostęp do wiedzy o funkcjonowaniu procesów zakupowych, rozwoju marek własnych, strategii cenowych i mechanizmów operacyjnych na skalę ogólnopolską" - zaznacza.

Adamkiewicz dodała, że "w latach 2017–2020 współtworzyła i kierował największą agencją marketingową w Polsce – Brand New Galaxy – obsługującą m.in. takie firmy jak Żabka czy Selgros (...). Równolegle przez dwa lata była doradczynią zarządu firmy Arhelan – regionalnej sieci sklepów spożywczych na Podlasiu".

Krajowa Grupa Spożywcza to polski producent żywności, który ma wspierać rolnictwo i zapewniać bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Spółka do niedawna podlegała Zbigniewowi Ziejewskiemu, który został zdymisjonowany po ujawnieniu w WP, że wszedł do rządu mimo wyroków i miał konflikt interesów z KOWR, który w części mu podlegał.