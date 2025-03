Robert Pasut opublikował nagranie z Tajlandii. Aktywistki złożyły zawiadomienie do prokuratury

Robert Pasut, popularny wśród polskich internautów patostreamer , znalazł się w centrum międzynarodowego skandalu po opublikowaniu kontrowersyjnego nagrania z Tajlandii . W marcu, podczas transmisji na żywo, pokazał nieprzytomną kobietę, zapowiadając, że po powrocie do hotelu będzie z nią uprawiał seks. Widzowie byli zszokowani, a Pasut szybko opuścił Tajlandię, udając się na Filipiny.

To nie pierwszy raz, gdy Pasut wzbudza kontrowersje. Wcześniej, jako członek kanału "Abstrachuje", zachęcał kobiety do picia, by później je poniżać. Na początku roku, podczas transmisji, miał potrącić kobietę na przejściu dla pieszych w Warszawie. Po incydencie w Tajlandii, politycy i aktywistki, w tym Maja Staśko, wyrazili swoje oburzenie. Robert Biedroń podkreślił, że zbrodnie seksualne nie powinny być traktowane jako rozrywka.