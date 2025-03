Kontrowersyjne słowa Mentzena w Kanale Zero. "Bestialstwo"

Sławomir Mentzen zdecydowanie sprzeciwia się aborcji, nawet w przypadkach tak skrajnych jak gwałt na dziecku. Na pytanie Krzysztofa Stanowskiego o to, co by zrobił, gdyby pedofil zgwałcił córkę jego brata i doszło do ciąży, odpowiedział krótko. - Jestem głęboko przekonany, że gdyby pedofil zgwałcił córkę mojego brata, to mój brat zrobiłby wszystko, żeby to dziecko wyrosło na porządnego człowieka - powiedział.