"Czarny sen Tuska". Człowiek Nawrockiego o wyborach

- Mamy plan na to, jak wygrać wybory - ujawnił w programie “Tłit” WP Paweł Szefernaker, szef sztabu Karola Nawrockiego, pytany o rosnące poparcie dla Sławomira Mentzena. Poseł PiS podkreślił, że "trzeba pokazywać kwestie, w których się różnimy", ale kolejne sondaże na korzyść kandydata Konfederacji nie spowodują, iż “będą przesuwać swoją krytykę na innych”, bo to kandydat KO jest “głównym rywalem” Nawrockiego. - Czarnym snem Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego jest Karol Nawrocki w drugiej turze, ponieważ Nawrocki jest jedynym kandydatem, który ma szansę wygrać z Trzaskowskim w drugiej turze - zawyrokował. Pytany o pomysł posła Konfederacji Przemysława Wiplera, który chce odwołania Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy, Szefernaker odparł, że nie zna sprawy. - Zapraszamy do współpracy bezpośrednio - dodał.