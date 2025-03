"Good American Family" to serialowy hit. Czy jego fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach?

"Good American Family" to nowa produkcja dostępna na platformie Hulu , która przedstawia niezwykłą historię Natalii Grace . Dziewczynka z Ukrainy cierpi na rzadką formę karłowatości, a jej adopcyjna rodzina zaczęła podejrzewać, że nie jest tym, za kogo się podaje.

Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Natalia Grace została adoptowana w 2008 r. przez parę z New Hampshire, ale po dwóch latach trafiła do Kristine i Michaela Barnettów z Indiany. Małżeństwo podejrzewało, że dziewczynka jest starsza, niż twierdziła, co potwierdzały jej fizyczne cechy.