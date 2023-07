"Kobiety nie mogą żyć w strachu". Emocjonująca rozmowa z panią Joanną

"Zostałam odarta z godności"

Jak wspomina, najtrudniejsze co przeżyła, działo się już po przeniesieniu do innego szpitala na oddział ginekologiczny. - Policjantki kazały rozebrać do naga, kucać i kaszleć. To był dla mnie najtrudniejszy moment i poczułam, że nikt mnie nie chroni w sytuacji, w której zostałam odarta z godności. Wtedy byłam przerażona - przyznaje pani Joanna z trudem.