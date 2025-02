"Gorzki wynik. Porażka". Scholz zabiera głos po wyborach

Według badań exit poll opublikowanych przez telewizję publiczną ARD po zamknięciu lokali wyborczych socjaldemokraci zdobyli 16 proc. głosów. To najgorszy wynik socjaldemokratów w powojennej historii RFN. W poprzednich wyborach we wrześniu 2021 r. na SPD głosowało 25,7 proc. wyborców.

Scholz przyznał się do wyborczej porażki i podkreślił, że to on jest za nią odpowiedzialny. - Sondaże nie były najlepsze - stwierdził, podkreślając przy tym, że "walczono do końca". Kanclerz pogratulował także zwycięstwa CDU.