Wyszedł na scenę i przyznał wprost: to była trudna kampania

- To była trudna kampania wyborcza. Mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ta kampania wyborcza była potrzebna, jeżeli chodzi o różne tematy, które dotyczą polityki wewnętrznej, polityki migracyjnej. Teraz będziemy ze sobą rozmawiać. Chodzi o to, aby jak najszybciej powstał rząd w Niemczech, który będzie zdolny do działania, który będzie miał dobrą większość w parlamencie - powiedział lider CDU Friedrich Merz.