Wybory w Niemczech. Kto będzie rządził i co dalej?

Na podstawie wyników exit poll widzimy, że do utworzenia większościowego rządu CDU będzie potrzebować koalicjanta. Zadanie to zostanie powierzone liderowi chadeków - Friedrichowi Merzowi. - Wygraliśmy te wybory. Od razu bierzemy się do pracy. Świat nie będzie na nas czekać - stwierdził w siedzibie CDU w Berlinie Friedrich Merz tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników.