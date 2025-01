Nawrocki wypowie ważną umowę? "Jedna z pierwszych decyzji"

- Jaka będzie Polska? - to jest pytanie, na które musi odpowiedzieć przyszły prezydent RP. Jakiej chcemy Polski, dla młodzieży, dla dzieci, dla nas. Chcemy Polski normalnej. Bez Polski, nad którą wisi ideologia, która niszczy - mówił Nawrocki.

- Ale j eśli damy sobie odebrać możliwość decydowania o tym, kto jest w granicach kraju, to damy sobie odebrać powagę granicy - oświadczył.. Podkreślił, że "nie można pozwolić na utratę godności i bezpieczeństwa obywateli".

Największe kontrowersje wzbudzał tzw. mechanizm dobrowolnej solidarności. Jest on uzupełnieniem de facto pomysłu przymusowej relokacji migrantów. Zakłada rozlokowanie na terenie UE co roku co najmniej 30 tys. osób.